Gabriel Jesus in Serie A pronti 40 milioni | blitz a Londra
L’attaccante brasiliano potrebbe presto approdare in Serie A: una big italiana avrebbe messo Gabriel Jesus nel mirino Gabriel Jesus, centravanti dell’Arsenal ed ex Manchester City, è stato a lungo uno dei colpi più ambiti del mercato internazionale. Il brasiliano ha lasciato il Brasile dopo essere cresciuto tra le fila del Palmeiras, dove ha esordito in prima squadra, prima di approdare definitivamente in Premier League, campionato in cui è letteralmente esploso. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante brasiliano potrebbe essere vicino a una nuova avventura: si parla infatti di un possibile trasferimento in Serie A. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Imagina sair da possibilidade de ter o Taty Castellanos pra ter o Gabriel Jesus. - X Vai su X
Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della Juventus e della nazionale turca, sarebbe finito nel mirino delle big della Premier League I dettagli: https://www.tuttojuve.com/calciomercato/yildiz-non-solo-chelsea-anche-l-arsenal-sul-turco-gabriel-jesus-pedina-d Vai su Facebook
Gabriel Jesus in Serie A con lo sconto: scelta la squadra - Gabriel Jesus verso la Serie A, affare possibile: il prezzo del brasiliano crolla, già scelta la prossima squadra ... Riporta calciomercato24.com
L'Arsenal non molla Yildiz: pronta un'offerta da 50 mln più Gabriel Jesus per convincere la Juventus - L'Arsenal è una delle squadre interessate a Kenan Yildiz, che continua ad attirare gli occhi dei club di Premier League. Lo riporta tuttojuve.com
Gabriel Jesus al posto di Dovbyk: per la Roma è già finita - Gabriel Jesus al posto di Dovbyk: per la Roma è già finita. Da asromalive.it