Fusion AI Labs | da Genova all’Europa un progetto per la ricerca applicata sull’Intelligenza Artificiale
E’ stato presentato oggi, 21 ottobre 2025, il centro d’eccellenza Fusion AI Labs che unisce ricerca applicata, formazione e innovazione per il futuro dell’AI in Italia e in Europa. Dove? A Genova che si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia dell’innovazione digitale europea. Il polo d’eccellenza per l’intelligenza artificiale infatti entro il 2028 accoglierà almeno 130 ricercatori e professionisti. Ricerca applicata e sperimentazione Fusion AI Labs nasce per colmare il divario tra la ricerca accademica e l’applicazione industriale dell’intelligenza artificiale. Promuove una ricerca applicata che parte da tecnologie già mature, testandone l’impatto in contesti reali. 🔗 Leggi su Tpi.it
