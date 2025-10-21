Furto nel cantiere Acea arrestato 54enne Con lui un ragazzino

Romatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati sorpresi all'interno di un cantiere di Acea nella zona di Monte Mario mentre armeggiavano vicino a un container. A essere individuati dai carabinieri un 54enne romano con precedenti e un 13enne. I fatti sono accaduti domenica 19 ottobre in via Cesare Castiglioni intorno alle 22:15. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Furto nel cantiere Acea: arrestato un 54enne italiano, denunciato un 13enne rom - Ieri sera, verso le ore 22:15, a seguito di alcune chiamate giunte al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti presso un cantiere "Acea" in via Cesare Castiglioni, zona Monte ...

