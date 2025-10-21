Furto in gioielleria a Talenti | banditi in fuga con il bottino

Furto in gioielleria a Talenti dove ignoti nella notte sono entrati in azione per poi fuggire a bordo di un'auto. Il colpo si è verificato in via Francesco D'Ovidio. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.Secondo quanto appreso, due soggetti hanno messo a segno il loro piano poco dopo le 2. 🔗 Leggi su Romatoday.it

