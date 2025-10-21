Tempo di lettura: 2 minuti Sono accusati del furto di due ciclomotori avvenuti tra Torre del Greco e Torre Annunziata lo scorso 7 agosto: per questo motivo due persone, residenti nel quartiere Ponticelli di Napoli, sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della polizia del commissariato torrese. Nelle prime ore della mattinata, uno dei due (dei quali non sono state rese note le generalità) è stato rintracciato presso la propria abitazione e posto agli arresti domiciliari, mentre l’altro (destinatario della custodia cautelare in carcere) è risultato prima irreperibile a casa ma poi è stato rintracciato ad Avellino e qui portato presso la locale casa circondariale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto di ciclomotori nel Napoletano, due arrestati