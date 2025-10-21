Furto da oltre 1000 euro in camera d' albergo | assolto l’ex facchino

Triesteprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assolto per non aver commesso il fatto l’ex facchino dell’hotel Double Tree Hilton, finito a processo con l’accusa di aver rubato 1100 euro in contanti dalla cassaforte di una camera dell’albergo, dove alloggiavano due turiste austriache. Il giudice Francesco Borsetta ha pronunciato la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

