Furto con cavallo di ritorno di cellulare e sim | in due a giudizio

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025

Colpito alla nuca con una bottiglia, dopo essere stato derubato del cellulare, e costretto a pagare un “riscatto” di 100 euro: due agrigentini finiscono a processo per le accuse di estorsione, tentata estorsione e lesioni aggravate.Si tratta di Gerlando Romano, 26 anni, e Salvatore Volpe, 36 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

