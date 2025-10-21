Furto al Louvre sui social impazzano i meme

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci resta che. ridere di quello che è successo a Parigi: basta aprire un social per essere travolti dall'ondata di ironia che si è scatenata dopo l'incredibile furto al museo Louvre. Ecco una carrellata di meme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

