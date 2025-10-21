Furto al Louvre il valore dei gioielli rubati è di 88 milioni di euro L’ipotesi della soffiata di un dipendente e le accuse sulla qualità delle teche

88 milioni di euro. È questo il valore stimato dei gioielli rubati al museo del Louvre di Parigi la scorsa domenica, 19 ottobre. Secondo quanto ricostruito finora, gli autori del colpo hanno usato un montacarichi che potrebbe essere stato rubato qualche giorno prima da un privato nel comune di Louvres, a nord-ovest di Parigi. L’uomo stava tentando di vendere il macchinario su una piattaforma online, ma durante l’incontro con un potenziale acquirente sarebbe stato aggredito da un gruppo di sconosciuti che gli hanno sottratto il montacarichi, per poi sparire senza lasciare tracce. La vittima aveva denunciato subito l’aggressione alla gendarmeria Il Louvre respinge le accuse sulle teche «poco sicure». 🔗 Leggi su Open.online

