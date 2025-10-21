Furto al Louvre il museo stima un bottino di 88 milioni di euro
La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha annunciato che i danni derivanti dallo spettacolare furto di gioielli avvenuto domenica al Louvre sono stati stimati dal curatore del museo in 88 milioni di euro, solo per l’aspetto finanziario. “Il danno è stato stimato dal curatore del Louvre in 88 milioni di euro”, una somma “estremamente spettacolare”, ma che “non ha nulla di paragonabile o paragonabile ai danni storici”, ha affermato la procuratrice a RTL. I ladri “non guadagneranno” questa somma “se hanno avuto la pessima idea di fondere questi gioielli “, ha aggiunto Beccuau. Ministra Dati: “Eu na fertit ma sistema sicurezza ha funzionato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il furto nella Galleria Apollo al Museo del Louvre è stato reso possibile dopo la sostituzione delle vetrine nel 2019 - facebook.com Vai su Facebook
Furto al #Louvre, museo di Parigi resta chiuso: chieste dimissioni capo sicurezza - X Vai su X
Furto dei gioielli di Napoleone al Louvre, parla il gemologo Enzo Cardente - Un colpo studiato nei minimi dettagli, realizzato in appena sette minuti, ha scosso uno dei musei più famosi al mondo. ilmattino.it scrive
Furto al Louvre, museo di Parigi resta chiuso: chieste dimissioni capo sicurezza - Prosegue la caccia ai ladri che domenica hanno messo a segno il furto al Louvre, portando via nove gioielli della collezione di Napoleone in soli sette minuti. Lo riporta tg24.sky.it
Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al museo di storia naturale di Parigi - Pepite d'oro da 1,5 milioni di euro erano sparite dall'esposizione del Museo nazionale di Storia naturale di Parigi a settembre. Come scrive msn.com