furto al louvre il museo stima un bottino di 88 milioni di euro

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha annunciato che i danni derivanti dallo spettacolare furto di gioielli avvenuto domenica al Louvre sono stati stimati dal curatore del museo in 88 milioni di euro, solo per l’aspetto finanziario. “Il danno è stato stimato dal curatore del Louvre in 88 milioni di euro”, una somma “estremamente spettacolare”, ma che “non ha nulla di paragonabile o paragonabile ai danni storici”, ha affermato la procuratrice a RTL. I ladri “non guadagneranno” questa somma “se hanno avuto la pessima idea di fondere questi gioielli “, ha aggiunto Beccuau. Ministra Dati: “Eu na fertit ma sistema sicurezza ha funzionato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

