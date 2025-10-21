Furto al Louvre ecco quanto valevano i gioielli della corona | la stima della procura di Parigi

Periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ammonta a 88 milioni di euro il danno provocato dal furto di otto gioielli della corona di Francia che erano esposti al Louvre. Lo ha reso noto la procuratrice di Parigi, Laura Beccuau, definendola una somma "estremamente spettacolare" ma che "non ha nulla di parallelo e comparabile al danno storico”. Secondo la procuratrice, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

furto louvre valevano gioielliFurto al Louvre, ecco quanto valevano i gioielli della corona: la stima della procura di Parigi - La procuratrice di Parigi: 'Non faranno mai quel bottino se fonderanno i gioielli' ... adnkronos.com scrive

furto louvre valevano gioielliIl bottino del furto al Louvre vale 88 milioni di euro - Il curatore del museo parigino ha stimato il valore della refurtiva, ma la somma indicata per i gioielli del tesoro reale di epoca napoleonica rubati "non è in alcun modo parallela o paragonabile ai d ... Lo riporta europa.today.it

furto louvre valevano gioielliQuali sono e quanto valgono i gioielli di Napoleone rubati al Louvre - Si parla di gioielli di Napoleone ma, è bene spiegarlo, ciò non indica soltanto i pezzi indossati dall’imperatore o da Giuseppina Bonaparte. Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Valevano Gioielli