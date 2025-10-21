Furto a scuola a Pinerolo | ladri rubano 26 computer danno da 22.000 euro

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo dei ladri all’istituto alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, in via Carlo Merlo. Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2023, sono stati portati via dal laboratorio linguistico 26 computer portatili. Secondo le prime informazioni, il danno alla scuola è di almeno 22.000 euro.Le indagini dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

