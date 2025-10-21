Furto a Battipaglia | ladra svaligia un distributore h24 nella notte
Ha preso di mira un distributore di bibite h24, svaligiandolo, ma non l'ha passata liscia una donna di Battipaglia, entrata in azione nella notte scorsa. Grazie al rapido intervento degli agenti della Polizia, infatti, la responsabile del colpo è stata bloccata ed arrestata per furto aggravato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
