Furti nelle caserme dei vigili del fuoco ladri a caccia di strumenti da estricazione e da taglio
Si intrufolano nelle caserme dei vigili del fuoco e fanno razzia di strumenti che i pompieri impiegano quotidianamente per salvare vite. Sono ladri senza scrupoli che stanno mettendo a segno colpi in tutta Italia. Non è chiaro se si tratti di un'unica banda o se dietro ai furti ci sano più. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
