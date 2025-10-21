Furti nelle campagne di Bitonto | la polizia recupera 130 kg di olive
Tre persone sarebbero state sorprese mentre cercavano di impossessarsi di circa 130 chilogrammi di olive. Sarebbe questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia di Stato nelle campagne di Bitonto. Le operazioni hanno anche visto l'esecuzione di 18 controlli presso i frantoi della zona. 🔗 Leggi su Baritoday.it
