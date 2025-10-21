Furia Tudor è esploso in diretta | tensione alle stelle

La tensione in casa Juve è chiaramente percepibile anche dalle parole di Igor Tudor: l’allenatore croato non le ha mandate a dire. La sconfitta di Como ha messo seriamente in discussione la posizione di Igor Tudor. I bianconeri hanno offerto un’altra prestazione opaca, rimediando la prima sconfitta stagionale dopo la lunga serie di pareggi. Le reti di Kempf e Nico Paz hanno fatto emergere in maniera ancora più chiara tutte le difficoltà che Locatelli e compagni avevano già palesato nelle ultime settimane. La Juve ha così sprecato l’occasione di agganciare in classifica Inter, Napoli e Roma: il ko contro i lariani ha fatto sprofondare i bianconeri al settimo posto, dietro anche al Bologna e a pari punti proprio con il Como di Cesc Fabregas. 🔗 Leggi su Sportface.it