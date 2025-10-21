Tarantini Time Quotidiano Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito degli ordinari controlli economici diretti sul territorio della provincia, hanno eseguito interventi mirati e selettivi, tesi a verificare la regolare percezione del “ Reddito di cittadinanza ”. Gli accertamenti, sviluppati sulla scorta dei cosiddetti «indici di rischio» elaborati grazie all’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell’INPS, hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. All’esito delle attività investigative, sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, anche per l’azione di recupero delle somme che sono state illegalmente percepite, nr. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Furbetti del reddito, denunciate 17 persone