Furbetti del reddito denunciate 17 persone
Tarantini Time Quotidiano Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito degli ordinari controlli economici diretti sul territorio della provincia, hanno eseguito interventi mirati e selettivi, tesi a verificare la regolare percezione del “ Reddito di cittadinanza ”. Gli accertamenti, sviluppati sulla scorta dei cosiddetti «indici di rischio» elaborati grazie all’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e dell’INPS, hanno consentito di conseguire significativi risultati di servizio. All’esito delle attività investigative, sono stati segnalati alla competente Autorità Giudiziaria, anche per l’azione di recupero delle somme che sono state illegalmente percepite, nr. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
POP - ilgiornalepopolare.it. . Varese - Denunciati 10 furbetti del Reddito di Cittadinanza - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, scoperti 17 furbetti del Reddito di cittadinanza - La Guardia di Finanza di Taranto ha smascherato 17 persone che avrebbero incassato in modo illecito il Reddito di cittadinanza per un totale di oltre 270 mila euro. Si legge su trmtv.it
Varese, dieci “furbetti” del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza: intascati 110mila euro - Varese, 26 settembre 2025 – La Guardia di Finanza di Varese ha individuato dieci beneficiari del reddito di cittadinanza che, grazie a false dichiarazioni, hanno ottenuto indebitamente complessivi ... Lo riporta ilgiorno.it