Fuori dal Coro Alex Soldati spruzza spray urticante contro l' inviato di Rete 4

Alex Soldati è un sedicente promotore finanziario che promette guadagni automatici e invece questi guadagni sembrano solo “virtuali”. Gli ha dedicato un servizio Fuori dal Coro, il programma d’approfondimento di Rete 4 di Mario Giordano e, per tutta risposta, il signor Soldati ha aggredito con lo spray urticante l’inviato del programma, Francesco Leone. Incalzato sotto casa, Leone fa domande a Soldati, ma riceve solo mutismo e violenza: “Non rispondi più Alex, perché fai il consulente finanziario? Finisce così? Ci sono persone che hanno perso dei soldi, tu non sei un promotore finanziario.". ge:kolumbus:liberoquotidiano:44021054 A quel punto Soldati esce di casa e spruzza spray urticante sia sul giornalista sia sull’operatore e scappa imprecando e minacciando: " Pezzo di m*** levati dal c*** figlio di p*** ti ammazzo ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

