Funghi tossici come evitare intossicazioni | le indicazioni dei micologi

Con il ritorno delle piogge, nei boschi cresce una ricca varietà di funghi spontanei, e molti ne approfittano per la raccolta. Ma insieme alla bellezza della natura torna anche il rischio di intossicazioni, causate da funghi tossici, mal conservati, poco cotti o crudi. L’ Azienda USL Toscana nord ovest invita alla massima prudenza e ricorda di seguire sempre le indicazioni dei micologi esperti. Le regole principali sono poche ma essenziali: utilizzare contenitori adatti come canestri, evitando sacchetti di plastica; raccogliere solo esemplari interi e in buono stato, evitando quelli troppo giovani o troppo maturi; consumare i funghi ben cotti, in quantità moderate e a pasti distanziati; non somministrarli a bambini, anziani o persone fragili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

