Fumogeni alla partita denunciati e daspati due tifosi
Finale di partita “acceso” dai fumogeni. Due tifosi del San Venanzo colpiti da Daspo. Per un anno, su disposizione del questore di Perugia, non potranno assistere a eventi sportivi. L’incontro risale allo scorso maggio, allo stadio “Carlo degli Esposti” di Bastia Umbra, in occasione dello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
