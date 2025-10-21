Fumogeni alla partita denunciati e daspati due tifosi

Perugiatoday.it | 21 ott 2025

Finale di partita “acceso” dai fumogeni. Due tifosi del San Venanzo colpiti da Daspo. Per un anno, su disposizione del questore di Perugia, non potranno assistere a eventi sportivi. L’incontro risale allo scorso maggio, allo stadio “Carlo degli Esposti” di Bastia Umbra, in occasione dello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

