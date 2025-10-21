Fumetti e Retrò da record La mostra fa il pienone con oltre 5mila visitatori
Fumetti e Retrò per un fine settimana pieno di visitatori in centro storico. La mostra del Fumetto ha registrato - secondo i dati forniti dagli organizzatori - oltre 5mila visitatori unendo la passione per i comics, l’aspetto ludico e l’arte con un occhio rivolto al sociale. Tanti bambini e famiglie in giro nel cuore della città per un evento itinerante che prevedeva la mostra mercato nella tensostruttura in piazza Matteotti, affiancata dalla possibilità di visitare esposizioni e curiosità. Tra di esse la sezione giochi e retrogames, con modelli di pc vintage funzionanti e oltre 30 disegnatori professionisti all’opera in diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
