Fulvio Conti presenta agli Eremitani il suo libro Massoneria e fascismo
Giovedì 23 ottobre alle ore 17 in Sala del Romanino del Museo degli Eremitani, Piazza Eremitani 8 Padova, si terrà la presentazione, organizzata dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea dell'Università di Padova, del libro di Fulvio Conti "Massoneria e fascismo".
"Massoneria e fascismo": Martedì 21 ottobre alle 18.00 la presentazione all'antico Caffè San Marco di Trieste la presentazione del nuovo libro dello storico Fulvio Conti... euroregionenews.eu/fvg-massoneria… - X Vai su X