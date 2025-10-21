Fulvio Adamo Macciardi assume la guida del Teatro di San Carlo

Insediamento del nuovo Sovrintendente: e mette fine ad una lunga e tormentata vicenda imbarazzante. Con una nota ufficiale di poche ore fa, la Fondazione Teatro di San Carlo ha annunciato ufficialmente che Fulvio Adamo Macciardi ha assunto finalmente la carica di Sovrintendente con funzioni.

fulvio adamo macciardi assume la guida del teatro di san carlo

