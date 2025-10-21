FULMINE A CIEL SERENO | addio Hamilton la Ferrari è stata solo un grosso errore | È già morto tutto l’entusiasmo

FULMINE A CIEL SERENO: addio Hamilton, la Ferrari è stata solo un grosso errore È già morto tutto l’entusiasmo"> L’ex pilota della Mercedes è pronto a dire addio. La scelta di firmare con la Ferrari è stato un errore per il campione. L’annuncio dell’addio di Lewis Hamilton ha colto tutti di sorpresa, come un fulmine a ciel sereno. Dopo anni di attesa e di sogni di gloria con la Ferrari, i tifosi speravano in una svolta epocale. Invece, la notizia segna la fine di un’illusione che sembrava concreta solo pochi mesi fa. La delusione è palpabile. Il sogno di vedere Hamilton in rosso si infrange contro la realtà di una gestione Ferrari incapace di soddisfare le ambizioni del campione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - FULMINE A CIEL SERENO: addio Hamilton, la Ferrari è stata solo un grosso errore | È già morto tutto l’entusiasmo

News recenti che potrebbero piacerti

Bomba sociale alla FPT di Foggia. Licenziati gli 81 addetti alle pulizie. ?I sindacati: “Un fulmine a ciel sereno, licenziamenti illegittimi! In presidio permanente sino a quando non si troverà una soluzione” ”È un autentico fulmine a ciel sereno. Stamani sono - facebook.com Vai su Facebook

“Ricoverato in ospedale!”. Shock per l’allenatore di Serie A: grande preoccupazione - Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio e, in particolare, l’ambiente rossoblù. Come scrive thesocialpost.it

Juventus, sanzioni Uefa: si rischia anche blocco mercato, parla l’esperto - La Uefa ha notificato l'apertura di un procedimento sulla Juventus per eventuali violazioni del Fair Play Finanziario: cosa rischiano i bianconeri, parla l'avvocato Chiacchio ... Da sport.virgilio.it

Tom Cruise è di nuovo single, amore finito con Ana De Armas: «Si sono separati, ma in amicizia». I motivi dell'addio - Il divo di Hollywood, 63 anni, e l'attrice cubana, 37 anni, si sono detti definitivamente addio ma ... Secondo msn.com