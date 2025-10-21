Fugge sui binari della metro per scappare dalla polizia tragedia sfiorata per un 27enne | nascondeva 20 ovuli di cocaina
Un uomo di 27 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo essere caduto sui binari della metro B all'altezza della fermata di Piramide. Ha provato a fuggire a un controllo di polizia ed è fuggito lungo la passerella di servizio del tunnel per poi perdere l'equilibrio e ferirsi a una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
