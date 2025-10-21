Fuga disperata dal macello | il toro scappa dalla morte allarme in Brianza

Caccia al toro nella Brianza lecchese. Nel pomeriggio di martedì 21 ottobre un bovino è fuggito da un macello della zona di Monza, scatenando l'allerta in diversi comuni del territorio. L'animale sarebbe stato avvistato nelle ultime ore lungo le strade di Casatenovo, nel lecchese, dove sono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

