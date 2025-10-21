Fuga di gas a Viterbo evacuate oltre 100 persone | controlli in corso per il pericolo di esplosioni

21 ott 2025

Evacuate oltre cento persone nel centro di Canino, in provincia di Viterbo, dopo la rottura di una conduttura del gas durante lavori stradali. Il guasto è stato riparato all’alba, ma i vigili del fuoco stanno ancora ispezionando gli edifici prima del rientro dei residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

