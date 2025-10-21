Fuga di gas a Viterbo evacuate oltre 100 persone | controlli in corso per il pericolo di esplosioni

Evacuate oltre cento persone nel centro di Canino, in provincia di Viterbo, dopo la rottura di una conduttura del gas durante lavori stradali. Il guasto è stato riparato all’alba, ma i vigili del fuoco stanno ancora ispezionando gli edifici prima del rientro dei residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fuga di gas a Canino nel Viterbese, evacuate 100 persone - I vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli stanno operando da ieri pomeriggio a Canino, in provincia di Viterbo, per una grossa fuga di gas in viale Garibaldi, nel centro cittadino, che ha richie ... ansa.it scrive

Paurosa fuga di Gas a Canino, cento persone evacuate per una notte dalle loro case - Canino (Vt) – Una fuga di gas che si è verificata, ieri pomeriggio a Canino durante lavori di ripristino della sede stradale, e ha costretto soccorritori e forze dell’ordine a evacuare un centinaio di ... Da ilpuntoamezzogiorno.it

Esplosione per una fuga di gas, diciotto famiglie evacuate - All'origine della deflagrazione, una tubatura lesionata durante i lavori edili ... Riporta rainews.it