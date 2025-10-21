Fuga di gas a Canino evacuate cento persone

Sono circa cento le persone evacuate a causa della fuga di gas a Canino e hanno trascorso la notte nel punto di accoglienza allestito nei locali dell'Arancera. La perdita, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre, è stata provocata dalla rottura accidentale di una tubazione durante alcuni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

