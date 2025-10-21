Frode ricettazione e falso | condanna a 4 anni di reclusione

Casertanews.it | 21 ott 2025

I carabinieri della tenenza di Castel Volturno con il supporto dei militari del reparto territoriale di Mondragone, hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma. L’ordine di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

