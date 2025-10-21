Frode fiscale e riciclaggio Sequestrato ’Il Baule’

Porte chiuse e sigilli al Baule Mercatone, noto supermarket di oggettistica gestito da cittadini di nazionalità cinese in via Ravegnana a Faenza. La guardia di finanza, nell'ambito di una complessa attività d'indagine riconducibile all' operazione 'Orient Express' coordinata dalla Procura di Ravenna, ha accertato "un insidioso sistema di frode fiscale posto in essere da un imprenditore cinese", come si legge in una nota. Dalle indagini delle fiamme gialle è emerso che l'uomo, residente in città, sia risultato amministratore di fatto di tre empori di una catena operante sul territorio italiano, intestando tuttavia le società a connazionali prestanome.

