Modena, 21 ottobre 2025 – E’ di 850mila euro la cifra che si sospetta che sia stata sottratta da un dipendente alla Fondazione di Modena. A seguito delle indagini, nate da un esposto della stessa Fondazione (che è parte lesa), la guardia di finanza ha avviato ulteriori indagini che hanno portato a perquisizioni anche informatiche e sequestri proprio alla sede dell’ente presieduto da Matteo Tiezzi. L’indagato è, appunto, un dipendente (ora sospeso ) che è ora accusato di appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio. Secondo le indagini, l’uomo – responsabile d’area della Fondazione – avrebbe sottratto i soldi in più occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frode da 850mila euro alla Fondazione di Modena: sospeso un dirigente