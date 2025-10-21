Frode da 850mila euro alla Fondazione di Modena | sospeso un dirigente

Modena, 21 ottobre 2025 – E’ di 850mila euro la cifra che si sospetta che sia stata sottratta da un dipendente alla Fondazione di Modena.  A seguito delle indagini, nate da un esposto della stessa Fondazione (che è parte lesa), la guardia di finanza ha avviato ulteriori indagini che hanno portato a perquisizioni anche informatiche e sequestri proprio alla sede dell’ente presieduto da Matteo Tiezzi.  L’indagato è, appunto, un dipendente (ora sospeso ) che è ora accusato di appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio. Secondo le indagini, l’uomo –  responsabile d’area della Fondazione – avrebbe sottratto i soldi in più occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

