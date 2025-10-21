Frode carosello sul carburante | sequestrati 17 milioni a 30 società

Tempo di lettura: 3 minuti All’esito di una complessa attività investigativa, svolta su delega di questa Procura della Repubblica dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta e dal I Gruppo Napoli, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 30 società ed altrettante persone fisiche per un importo complessivo di oltre 17 milioni di Euro, quale provento illecito di un’articolata “frode carosello” perpetrata nel settore dei prodotti energetici. Le indagini, a tutela del libero mercato e della concorrenza, hanno consentito ricostruire – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – l’esistenza di una rilevante “frode carosello”, che ha coinvolto l’intera filiera commerciale dei prodotti per autotrazione, dal deposito fiscale ai distributori stradali, operante con il solo scopo di evadere l’IVA. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Frode carosello” sul carburante: sequestrati 17 milioni a 30 società

