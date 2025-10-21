Friuli Venezia Giulia ecco quali sono i nomi più scelti

Calano le nascite in Friuli Venezia Giulia nei primi sette mesi del 2025: rispetto allo stesso periodo del 2024 sono il 5,4 per cento in meno. È quanto emerge dai dati provvisori dell'Istat, resi noti oggi dall'agenzia Ansa. Tra gli altri c'è anche quello sui nomi più scelti (relativo al 2024). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'INPS del Friuli Venezia Giulia ha presentato il rendiconto sociale, illustrando una serie di dati socio-economici sulla popolazione della regione. - facebook.com Vai su Facebook

In Friuli Venezia Giulia i 25 anni della Via dei Sapori - Il Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori celebra un quarto di secolo di successi, raccontando la storia della sua terra attraverso l’enogastronomia. Come scrive vdgmagazine.it

Dove sposarsi nel 2026? Il Friuli Venezia Giulia è la destinazione nozze più sorprendente - Tra colline, vigneti, mare e città d’arte, ogni paesaggio racconta una storia diversa, e ogni luogo diventa una cornice speciale per dire “sì” Quando si tratta di scegliere dove sposars i i fattori da ... Si legge su elle.com

Stand "Io sono FVG" alla Barcolana: una vetrina per la Regione - Alla Barcolana 2025, la Regione FVG presenta lo stand “Io sono FVG” in piazza Unità d’Italia per promuovere eccellenze e territorio. Come scrive nordest24.it