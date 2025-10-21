Friuli 50 anni dopo il terremoto | Riccardi ricorda Zamberletti e chiama lo Stato

Udinetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 il Friuli ricorderà i cinquant’anni dal terremoto del 1976, un anniversario che non vuole essere solo commemorazione ma occasione di rilancio. "Vogliamo onorare la memoria di Giuseppe Zamberletti e trasmettere alle nuove generazioni l’eredità di una storia che appartiene a tutti noi", ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

friuli 50 anni dopoEcco il riso Made in Friuli Venezia Giulia - La coltivazione riprende dopo 50anni ma è una risaia speciale: la più a nord d'Europa e soprattutto senz'acqua. Lo riporta rainews.it

friuli 50 anni dopoSanta Fiora e Pozzuolo del Friuli rinnovano il gemellaggio: un ponte di amicizia e valori dopo 25 anni - Santa Fiora e Pozzuolo del Friuli rinnovano il gemellaggio nel segno dell’amicizia, della solidarietà e dei valori condivisi. Come scrive nordest24.it

friuli 50 anni dopoCome frecce 50 anni dopo - De Vigiliis e Tarello sul sidecar l’altra domenica. Lo riporta laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Friuli 50 Anni Dopo