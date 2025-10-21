Prosegue nella sua striscia di imbattibilità il Friburgo, che impatta a Francoforte e si prepara per la sfida di Europa League contro l’Utrecht con rinnovato entusiasmo. Prova di carattere dei Breisgau Brazilianer capaci di rimontare gli Adler dal 2 a 0 per agguantare un punto che vale quanto una vittoria. Sono 8 i risultati utili consecutivi della squadra di Schuester, che ha ritrovato continuità e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Utrecht (Europa League, 23-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici