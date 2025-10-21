Freeze ultima puntata | anticipazioni e ospiti di stasera martedì 21 ottobre Rai 2

Ultimo appuntamento con “Freeze – Chi sta fermo vince!”, il game show di Rai 2 condotto da Nicola Savino con Rocío Muñoz Morales. Dall’ Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli, otto nuove celebrità entrano nella stanza dove la regola numero uno è resistere al comando più temuto: “Freeze”. Indice. Dove e quando vedere Freeze. Freeze anticipazioni 21 ottobre 2025 – Gli sfidanti: le 8 celebrità dell’ultima puntata. Le regole del gioco: come si vince a Freeze. Gli arbitri: il “Grande Freezer” e la guest di serata. Finale di stagione: classifica live e ultimo round. FAQ Freeze anticipazioni ultima puntata 21 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Freeze, ultima puntata: anticipazioni e ospiti di stasera (martedì 21 ottobre, Rai 2)

Valeria Marini = #Freeze stellare Ultima puntata martedì ore 21.20 su #Rai2

Ultimo appuntamento #Freeze – Chi sta fermo vince! Condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales Martedì 21/10 alle 21.20 #Rai2 In sfida: Carlo Amleto Francesco Arienzo Caterina Balivo Antonella Elia Alessia Lanza Melissa Greta Marchetto France

