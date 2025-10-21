Freeze chiude con Balivo Elia Paolantoni e Scintilla

Termina in sordina questa sera, martedì 21 ottobre, Freeze – Chi Sta Fermo Vince!, il game show del prime time di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Come ogni settimana, dall’Auditorium Rai di Napoli, otto celebrità chiuse in una stanza dovranno cercare di restare immobili qualunque cosa accada. Quando Savino annuncerà il momento Freeze, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno mantenere il controllo di fronte a ogni provocazione: niente sorrisi, nessuna reazione, né movimento. A giudicare la loro imperturbabilità ci sarà il Grande Freezer, ovvero gli arbitri Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni) e, come terza guest star della serata, la conduttrice e giornalista di Rai Sport, padrona di casa de La Nuova DS, Simona Rolandi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Freeze chiude con Balivo, Elia, Paolantoni e Scintilla

