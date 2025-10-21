Freedom Art a Roma | collettiva pop e cromatica al ML Show Lab dal 24 ottobre al 7 novembre
Dal 24 ottobre al 7 novembre, il ML Show Lab in via Aureliana 33 accoglie Freedom Art, una collettiva che porta a Roma una tavolozza autunnale dal tono pop e una lettura radicalmente libera del linguaggio visivo contemporaneo. Una curatela che promuove autonomia espressiva Il progetto nasce dall’incontro tra la gallerista e artista Morgana Lengfeld . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Programma della 6ª giornata del campionato di Serie B 2025/26 Sabato 18 ottobre ore 15.00 Lumezzane-Freedom Venezia-Cesena Domenica 19 ottobre ore 15.00 Bologna-Res Donna Roma Brescia-Como 1907 Frosinone-Trastevere Hellas Verona-Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Freedom Flotilla abbordata da Israele, da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Freedom Flotilla abbordata da Israele, da Roma a Milano nuove manifestazioni in Italia ... Scrive tg24.sky.it