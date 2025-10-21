Fred Durst ricorda Sam Rivers e la storia dei Limp Bizkit

Lo scorso 18 ottobre, il bassista e co-fondatore dei Limp Bizkit, Sam Rivers, si è spento all’età di quarantotto anni, per cause che non sono ancora state rese note, anche se si ipotizza avesse un tumore. Per onorare la sua memoria, il frontman della band Fred Durst ha pubblicato sui social un lungo video dedicato al collega e amico. Negli otto minuti di filmato, il cantante descrive il musicista come una persona «dotata, incredibilmente dolce e meravigliosa», per poi raccontare il loro primo incontro. «Ero entrato in questo piccolo barpub dove suonava una band, a Jax Beach, si chiamava Pier 7. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fred Durst ricorda Sam Rivers e la storia dei Limp Bizkit

