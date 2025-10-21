Fratoianni Avs | Rai? Sia recepito Media Freedom Act e si faccia riforma della governance – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Slegare la Rai della politica significa che la politica ne faccia un territorio di conquista. Noi siamo per un recepimento pieno del Media Freedom Act e per una riforma della governance" così Nicola Fratoianni di Avs a margine della manifestazione per Ranucci a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Il nostro segretario nazionale Nicola Fratoianni tra poco alle 22.00 ospite a Filo Rosso su Rai 3. #AlleanzaVerdiSinistra #SinistraItaliana #EuropaVerde #NuoveEnergie #Rai #FiloRosso Vai su Facebook

Fratoianni (Avs): Rai? "Sia recepito Media Freedom Act e si faccia riforma della governance" - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 'Slegare la Rai della politica significa che la politica ne faccia un territorio di conquista. Riporta notizie.tiscali.it

Fratoianni (Avs): Rai? "Sia recepito Media Freedom Act e si faccia riforma della governance" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Slegare la Rai della politica significa che la politica ne faccia un territorio di conquista. Secondo msn.com

Rai: Fratoianni, 'vertici ancora in silenzio su incredibili parole Boccia' - "Sono ormai troppi i giorni di silenzio, di imbarazzato silenzio, dei vertici del servizio pubblico radiotelevisivo di fronte alle incredibili parole della direttrice dell’ ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it