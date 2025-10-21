Fratellini travolti dal crollo a Gioia Tauro morto bimbo di 8 anni | il padre tentava di salvarlo scavando tra le macerie

È morto uno dei 3 fratellini travolti dal crollo di un muro a Gioia Tauro. Il bimbo deceduto aveva solo 8 anni ed era arrivato in ospedale in gravi condizioni. Gli altri due fratellini restano ricoverati, ma non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il papà dei bimbi che aveva cercato di salvarli scavando tra le macerie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Calabria - Le crepe e il muro che crolla: tre fratellini travolti mentre giocano in cortile cosenzaduepuntozero.it - $Cosenza $Calabria - X Vai su X

Il piccolo, colpito mentre giocava con i fratellini, era stato trasferito in elisoccorso al... #bambino #GioiaTauro #muore #TRAGEDIA - facebook.com Vai su Facebook

Le crepe e il muro che crolla: tre fratellini travolti mentre giocano in cortile - Feriti due gemellini di otto anni e il fratello maggiore di tredici. Come scrive today.it

Gioia Tauro, fratellini travolti da un muro: la solidarietà dei cittadini - Due bambini di 8 e 13 anni sono in ospedale Polistena, il terzo è stato trasportato in elisoccorso a Messina. Lo riporta cosenzachannel.it

Comunità sotto choc: morto il bimbo di 8 anni rimasto schiacciato dal crollo di un muro insieme ai fratellini - Il piccolo, travolto dal crollo di un muro mentre giocava con i fratelli nel quartiere Fiume, è morto al Policlinico di Messina. Segnala quicosenza.it