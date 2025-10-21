Fratellini travolti dal crollo a Gioia Tauro morto bimbo di 8 anni | il padre tentava di salvarlo scavando tra le macerie

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto uno dei 3 fratellini travolti dal crollo di un muro a Gioia Tauro. Il bimbo deceduto aveva solo 8 anni ed era arrivato in ospedale in gravi condizioni. Gli altri due fratellini restano ricoverati, ma non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il papà dei bimbi che aveva cercato di salvarli scavando tra le macerie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fratellini travolti crollo gioiaLe crepe e il muro che crolla: tre fratellini travolti mentre giocano in cortile - Feriti due gemellini di otto anni e il fratello maggiore di tredici. Come scrive today.it

fratellini travolti crollo gioiaGioia Tauro, fratellini travolti da un muro: la solidarietà dei cittadini - Due bambini di 8 e 13 anni sono in ospedale Polistena, il terzo è stato trasportato in elisoccorso a Messina. Lo riporta cosenzachannel.it

fratellini travolti crollo gioiaComunità sotto choc: morto il bimbo di 8 anni rimasto schiacciato dal crollo di un muro insieme ai fratellini - Il piccolo, travolto dal crollo di un muro mentre giocava con i fratelli nel quartiere Fiume, è morto al Policlinico di Messina. Segnala quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Fratellini Travolti Crollo Gioia