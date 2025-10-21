Fratelli Baldé weekend di gol e vittorie | Keita fa vincere il Monza Ibou esalta il Giugliano

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo segna con i brianzoli in B, il fratello col club campano in C. Una famiglia finalmente felice. E all'appello manca il terzo fratello, che gioca nel Tenerife in Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

