Fratelli Baldé weekend di gol e vittorie | Keita fa vincere il Monza Ibou esalta il Giugliano

Il primo segna con i brianzoli in B, il fratello col club campano in C. Una famiglia finalmente felice. E all'appello manca il terzo fratello, che gioca nel Tenerife in Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fratelli Baldé, weekend di gol e vittorie: Keita fa vincere il Monza, Ibou esalta il Giugliano

