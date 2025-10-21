Frantoi aperti in Umbria secondo fine settimana di appuntamenti

Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025 ci attende il secondo fine settimana della XXVIII edizione di Frantoi Aperti in Umbria, l’ormai celebre manifestazione che, fino al 16 novembre, celebrerà l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva in tutta l’Umbria.Il 24, 25 e 26 ottobre, i riflettori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

