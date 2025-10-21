Franco Pepe pizzeria Pepe in grani | I tassisti di Napoli mi adorano | la corsa per venire da me costa 260 euro

Il Corriere della Sera intervista Franco Pepe, maestro pizzaiolo di “Pepe in grani” a Caserta. Il 29 ottobre esce un libro a lui dedicato, «Pizza Chef», la prima volta per un pizzaiolo. Qual è il suo segreto? «L’impasto: per un pizzaiolo è la sua identità. L’ho imparato da mio papà Stefano quando gli davo una mano nella pizzeria di famiglia. Vedevo che lui mescolava farine di vario tipo a occhio, lì ho capito che era meglio creare un blend. Ogni tanto avevamo dei problemi, i macinati perdevano qualità: con la sua Opel Kadett quanti giri per mulini ci siamo fatti. Alla fine ho trovato il mio blend, lo Zero Pepe, me lo fa il Molino Piantoni in Franciacorta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

