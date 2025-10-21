Franco Gaddoni e Davide Menghi tornano in libreria con il giallo Due nel canale
Prosegue il ciclo “Autori in Fabbrica”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì alla Fabbrica delle Candele, con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa gialla e al fascino del mistero ambientato in Romagna. Venerdì 24 ottobre alle ore 18, nella Sala Arancio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
