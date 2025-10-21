Franco Gaddoni e Davide Menghi tornano in libreria con il giallo Due nel canale

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il ciclo “Autori in Fabbrica”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì alla Fabbrica delle Candele, con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa gialla e al fascino del mistero ambientato in Romagna. Venerdì 24 ottobre alle ore 18, nella Sala Arancio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

