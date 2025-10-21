Francis Ford Coppola | Tornato a Roma per restare…

Tra memoria e cinema, l'icona del Cinema internazionale ritrova la Città Eterna e i volti che hanno segnato la sua storia italiana, tra cui il suo amico chef: Paolo Celli L'articolo Francis Ford Coppola: “Tornato a Roma per restare.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francis Ford Coppola: “Tornato a Roma per restare…”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Francis Ford Coppola in Basilicata per il nuovo film “Glimpses of the Moon” Nel cuore della Città dei Sassi, patrimonio UNESCO e simbolo del sud Italia, si respira aria di grande cinema. Qui sono iniziate le riprese italiane di Glimpses of - facebook.com Vai su Facebook

+++FRANCIS FORD COPPOLA A MATERA PER SEGUIRE I PROVINI DEL SUO NUOVO FILM CHE SARÀ GIRATO TRA CITTÀ DEI SASSI, BERNALDA E MONTESCAGLIOSO+++ - X Vai su X

Francis Ford Coppola sceglie Reggio Calabria: il nuovo film girato tra lo Stretto e la Basilicata [DETTAGLI] - La conferma è giunta dopo i sopralluoghi della scorsa settimana, quando Coppola era stato avvistato a Reggio. Lo riporta reggiotv.it

Francis Ford Coppola a Matera per i casting del suo nuovo film - americano Francis Ford Coppola è a Matera per seguire i provini del suo nuovo film, ... Secondo msn.com

Francis Ford Coppola girerà il suo nuovo film in Italia: i primi dettagli! - Scoprite i primi dettagli sul prossimo film di Francis Ford Coppola, che a quanto pare sarà realizzato nel Bel Paese. Lo riporta cinema.everyeye.it