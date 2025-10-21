Franciacorta | a Montina va in scena l’apertura delle annate vintage racconto dell’evoluzione nel Metodo Classico
MONTICELLI BRUSATI (BS) – Ogni anno Montina rinnova nella sua storica cantina di Monticelli Brusati in Franciacorta, l’appuntamento speciale dedicato al tempo, protagonista silenzioso del metodo classico. L’apertura delle annate vintage permette di osservare come la lunga sosta sui lieviti e l’attesa trasformino profondamente il vino, donandogli sfumature e complessità inaspettate. Protagonisti di questo confronto e tavola rotonda tra esperti del settore vino, condotta dal Miglior Sommelier d’Italia 2010 Nicola Bonera, sono il Satèn 2009, presentato in due diverse epoche di sboccatura, 2013 e 2025, e il Brut Millesimato 2009, anch’esso proposto nel confronto tra la sboccatura 2015 e quella 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
