Francia sostenitori di Sarkozy si radunano davanti all' abitazione dell' ex presidente

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di persone si sono radunate nell'esclusivo quartiere parigino dove l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy vive con sua moglie, Carla Bruni-Sarkozy, in attesa che l'ex presidente lasci la sua abitazione per recarsi in prigione. Louis, figlio dei Sarkozy, ha indetto una manifestazione martedì mattina a sostegno di suo padre. Sarkozy viene incarcerato a seguito della condanna a 5 anni per aver usato fondi libici per finanziare la sua campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

francia sostenitori di sarkozy si radunano davanti all abitazione dell ex presidente

© Tgcom24.mediaset.it - Francia, sostenitori di Sarkozy si radunano davanti all'abitazione dell'ex presidente

Leggi anche questi approfondimenti

francia sostenitori sarkozy radunanoFrancia, Nicolas Sarkozy mano nella mano con Carla Bruni saluta la folla e va verso il carcere - L’ex presidente francese ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in auto e dirigersi verso La Santé dove dovrà scontare cinque anni ... Si legge su lanuovasardegna.it

francia sostenitori sarkozy radunanoFrancia, Nicolas Sarzozy va in carcere. Carla Bruni lo accompagna - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare 5 anni di ... Come scrive iltempo.it

francia sostenitori sarkozy radunanoL’ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra in prigione a Parigi - Il 21 ottobre l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato incarcerato a Parigi quasi un mese dopo essere stato condannato a cinque anni di prigione per il caso dei finanziamenti libici alla sua c ... Segnala internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Sostenitori Sarkozy Radunano