Francia sostenitori di Sarkozy si radunano davanti all' abitazione dell' ex presidente

Decine di persone si sono radunate nell'esclusivo quartiere parigino dove l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy vive con sua moglie, Carla Bruni-Sarkozy, in attesa che l'ex presidente lasci la sua abitazione per recarsi in prigione. Louis, figlio dei Sarkozy, ha indetto una manifestazione martedì mattina a sostegno di suo padre. Sarkozy viene incarcerato a seguito della condanna a 5 anni per aver usato fondi libici per finanziare la sua campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, sostenitori di Sarkozy si radunano davanti all'abitazione dell'ex presidente

