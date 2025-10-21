Francia sostenitori di Sarkozy davanti alla casa dell’ex presidente

Decine di persone si sono radunate nell'esclusivo quartiere parigino dove l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy vive con sua moglie, Carla Bruni-Sarkozy, in attesa che l'ex presidente lasci la sua abitazione per recarsi in prigione. Louis, figlio dei Sarkozy, ha indetto una manifestazione martedì mattina a sostegno di suo padre. Sarkozy viene incarcerato a seguito della condanna a 5 anni per aver usato fondi libici per finanziare la sua campagna elettorale del 2007.

