(LaPresse) Il presidente emerito della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa nell’ovest di Parigi, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, per percorrere la mezz’ora di auto che lo separa dal quartiere di Montparnasse e dalla prigione della Santé, dove comincerà a scontare la pena di cinque anni. Parenti, amici e i fedelissimi dell’ex presidente francese circa un centinaio di persone in tutto, si sono riuniti dalle prime ore della mattina sotto la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi, e hanno intonato a più riprese la Marsigliese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Sarkozy va in carcere: l'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni