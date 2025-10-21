Francia Sarkozy va in carcere | l' uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni
(LaPresse) Il presidente emerito della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa nell’ovest di Parigi, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, per percorrere la mezz’ora di auto che lo separa dal quartiere di Montparnasse e dalla prigione della Santé, dove comincerà a scontare la pena di cinque anni. Parenti, amici e i fedelissimi dell’ex presidente francese circa un centinaio di persone in tutto, si sono riuniti dalle prime ore della mattina sotto la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi, e hanno intonato a più riprese la Marsigliese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le Pen ineleggibile, Sarkozy in carcere: la Francia si interroga sul potere dei giudici e sul ruolo della Procura nazionale finanziaria. - facebook.com Vai su Facebook
Francia, “BfmTv”: Sarkozy continuerà ad essere membro dei Cda di Accor e Lagardere dal carcere - X Vai su X
Sarkozy va in carcere: l’isolamento, i libri scelti, il consiglio di portarsi i tappi. L’ex presidente: “La verità trionferà” - L'ex presidente francese inizia la detenzione per il caso dei finanziamenti libici. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Sarkozy entra in carcere, lascia casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno - I parenti, amici e i fedelissimi dell'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16/o arrondissement di Parigi, ... Come scrive msn.com
Nicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Scrive ilpost.it