Francia Sarkozy va in carcere | l' uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Il presidente emerito della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa nell’ovest di Parigi, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, per percorrere la mezz’ora di auto che lo separa dal quartiere di Montparnasse e dalla prigione della Santé, dove comincerà a scontare la pena di cinque anni. Parenti, amici e i fedelissimi dell’ex presidente francese circa un centinaio di persone in tutto, si sono riuniti dalle prime ore della mattina sotto la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi, e hanno intonato a più riprese la Marsigliese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

francia sarkozy va in carcere l uscita da casa mano nella mano con carla bruni

© Lapresse.it - Francia, Sarkozy va in carcere: l'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni

Leggi anche questi approfondimenti

francia sarkozy carcere uscitaSarkozy va in carcere: l’isolamento, i libri scelti, il consiglio di portarsi i tappi. L’ex presidente: “La verità trionferà” - L'ex presidente francese inizia la detenzione per il caso dei finanziamenti libici. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

francia sarkozy carcere uscitaSarkozy entra in carcere, lascia casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno - I parenti, amici e i fedelissimi dell'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16/o arrondissement di Parigi, ... Come scrive msn.com

francia sarkozy carcere uscitaNicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Sarkozy Carcere Uscita